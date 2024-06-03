Аятолла Хаменеи обратился к американской молодежи

Религиозный лидер Ирана разместил на своем официальном сайте обращение к студенческой молодежи США с осуждением действия Израиля в Секторе Газа.

«Дорогая студенческая молодежь США, это – наше послание единодушия и солидарности с вами. Вы сегодня стоите на правильной стороне истории, которая вершится. Сегодня вы сформировали часть Сопротивления и развернули благородную борьбу под безжалостным давлением вашего правительства, которое открыто защищает захватнический и безжалостный режим. Вдали на протяжении долгих лет, руководствуясь этими же вашими сегодняшними соображениями и чувствами, ведет борьбу великий фронт Сопротивления. Цель этой борьбы – остановить вопиющее насилие, которое на протяжении многих лет совершает над народом Палестины террористическая и безжалостная сеть под названием сионисты, которые после захвата его страны подвергли его самым страшным пыткам и давлению. Совершаемый сегодня сионистским режимом апартеида геноцид является продолжением весьма насильственного поведения десятков минувших лет. Палестина – это независимая территория, которая включает в себя народы, исповедующие ислам, христианство и иудаизм и с огромным историческим прошлым», - говорится в сообщении.

Аятолла Хаменеи также отмечает, что после Первой мировой войны британское правительство поддержало сионистов в создании государства Израиль на палестинской земле. США поддержали этот захватнический режим и помогли ему создать ядерное оружие. Сионистское правительство жестоко подавляет палестинский народ, но США и их союзники закрывают на это глаза.

Религиозный лидер Ирана подчеркивает, что фронт Сопротивления возник в ответ на эту несправедливость, а Иранская революция укрепила его. А западные СМИ, контролируемые сионистами, называют Сопротивление терроризмом, хотя оно защищает Палестину от израильской агрессии.

Аятолла Хаменеи отмечает солидарность, которую выражают Палестине по всему миру.

«Помимо вас, студентов десятков вузов США, поднялись университеты и народы и в других странах. Помощь и поддержка преподавателями вузов вас, студентов, является важным и влиятельным событием, это может в некоторой степени выступать как успокоение в отношении жандармского поведения правительства и оказываемого на вас давления. Я в свою очередь сопереживаю вам, молодежи, и высоко ценю вашу стойкость», - говорится в сообщении.