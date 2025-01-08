AZAL приостанавливает рейсы Баку–Казань из-за ограничений воздушного пространства

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о временной приостановке полетов по маршруту Баку–Казань–Баку. Решение принято в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Казанью, что связано с планом «Ковер», сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиры, уже купившие билеты на данный маршрут, могут оформить полный возврат средств без штрафных санкций или изменить направление полета.

Ранее сегодня AZAL отменила рейс из Баку в Казань, сославшись на ограничения воздушного пространства. В компании подчеркнули, что приостановка рейсов направлена на обеспечение безопасности полетов.