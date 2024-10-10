Из Казани возобновляются полёты на Гоа

В декабре возобновляются полёты из Казани в популярный индийский штат Гоа. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы будут выполняться один раз в десять дней на комфортабельных лайнерах Boeing 757-200, вмещающих до 238 пассажиров.

Отмечается, что приобрести билеты на прямые рейсы до Гоа можно будет только в составе туристического пакета у туроператоров.

Кстати, также в топ популярных направлений для путешествий вошли Гоа, Пхукет, Хургада и Шарм-эль-Шейх, куда можно вылететь прямым рейсом из Казани.