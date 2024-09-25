Бабье лето продолжится в Татарстане

В ближайшие дни погода в Татарстане продолжит радовать жителей республики теплом и солнцем.

Как сообщает Гидрометрцентр РТ, в среду, 27 сентября, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, днем местами порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью и утром +2..+7˚, в отдельных южных и восточных районах возможны заморозки на почве и в воздухе 0..-1˚. Днем воздух прогреется до +17..+22˚.

В четверг, 28 сентября, характер погоды существенно не изменится. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, днем местами порывами 15-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6..+11˚, днем +17..+22˚.