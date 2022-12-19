 «Баня периодически, с питание хорошо»: мобилизованный татарстанец рассказал о ситуации в зоне СВО
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«Баня периодически, с питание хорошо»: мобилизованный татарстанец рассказал о ситуации в зоне СВО

Автор Telegram-канала «Круги на полях» ответил на волнующие подписчиков вопросы.

Республика
19 декабря 2022  17:59
Автор:
Роза Габитова

Сегодня на связь вышел мобилизованный татарстанец, ведущий Telegram-канал «Круги в полях». Нагай ответил на интересующие подписчиков вопросы. 

Начал он с гуманитарной помощи. По его словам, в штаб доходит малая часть, однако ему неизвестно, каким образом она доходит. 

Среди бойцов никто не болеет. Свою бытовую аптечку автор еще не использовал. 

«Видимо какие-то запасы в организме включаются в работу», — пишет Нагай. 

Раненых вывозят с поля боя и довозят почти до госпиталя сами бойцы. Он отметил, что офицеры и командиры наравне с рядовыми, уставщины нет. Мобилизованные обращаются к друг другу по имени либо по позывному.

«С коллективом все отлично , как семья мы», — подчеркнул автор.

Из плюсов он выделил наличие воды, периодическую баню и хорошее питание. Однако Нагай рассказал о том, что возникли проблемы с формой, она износилась. 

Также автор поделился списком необходимых для СВО вещей: ночники, наколенники, тепловизоры, комплект запасной формы. Коптер, наушники и очки не нужны!

Ситуация на передовой остается стабильной, а насчет отпуска и ротации неизвестно, заключил Нагай.

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