«Баня периодически, с питание хорошо»: мобилизованный татарстанец рассказал о ситуации в зоне СВО

Сегодня на связь вышел мобилизованный татарстанец, ведущий Telegram-канал «Круги в полях». Нагай ответил на интересующие подписчиков вопросы.

Начал он с гуманитарной помощи. По его словам, в штаб доходит малая часть, однако ему неизвестно, каким образом она доходит.

Среди бойцов никто не болеет. Свою бытовую аптечку автор еще не использовал.

«Видимо какие-то запасы в организме включаются в работу», — пишет Нагай.

Раненых вывозят с поля боя и довозят почти до госпиталя сами бойцы. Он отметил, что офицеры и командиры наравне с рядовыми, уставщины нет. Мобилизованные обращаются к друг другу по имени либо по позывному.

«С коллективом все отлично , как семья мы», — подчеркнул автор.

Из плюсов он выделил наличие воды, периодическую баню и хорошее питание. Однако Нагай рассказал о том, что возникли проблемы с формой, она износилась.

Также автор поделился списком необходимых для СВО вещей: ночники, наколенники, тепловизоры, комплект запасной формы. Коптер, наушники и очки не нужны!

Ситуация на передовой остается стабильной, а насчет отпуска и ротации неизвестно, заключил Нагай.