Баскетбольный Суперфинал ПФО в Перми: татарстанцы показали характер

В Перми завершился Суперфинал окружного турнира по баскетболу 3х3, где честь Татарстана отстаивали студенческие сборные КФУ – «Казанские юлбарсы». Обе команды – мужская и женская – продемонстрировали волю к победе, хотя до призовых мест не добрались.

Соревнования впервые проходили в уличном формате, но погода внесла коррективы: групповой этап состоялся на открытых площадках, а решающие матчи из-за дождя перенесли в зал комплекса «Юность». В турнире участвовали по 14 мужских и женских коллективов – победителей межвузовских отборов из разных регионов.

Золото у юношей взяла команда Марий Эл, обыгравшая соперников из Удмуртии. У девушек сильнейшей стала Самарская область, серебро – у хозяек из Пермского края. Бронзу среди парней завоевала Саратовская область, среди девушек – Нижегородская. Лучшим игроком финала признана Анастасия Точилина из Самары, у юношей – Дмитрий Капаев из Марий Эл.

Параллельно на площадке прошло совещание спортивных чиновников ПФО под председательством Олега Машковцева. Обсуждались развитие студенческого спорта, загрузка школьных и вузовских объектов, концепция окружной Спартакиады и реализация проекта «Земский тренер». Участники обменялись региональными практиками и наметили пути дальнейшего развития отрасли.