Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об избиении ребенка в Азнакаево

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение главе Следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому подготовить отчет о развитии расследования уголовного дела, связанного с инцидентом избиения несовершеннолетнего в образовательном учреждении города Азнакаево.

Согласно информации, опубликованной в средствах массовой информации, в одной из местных школ группа из пяти учеников совершила нападение на своего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

В связи с произошедшим следственные органы Следственного комитета России по Татарстану инициировали уголовное дело на основании статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся халатности.