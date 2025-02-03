Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на женщину с ребенком в Казани

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Город
3 февраля 2025  10:51

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о процессе расследования уголовного дела, связанного с нападением водителя на женщину с ребенком в Казани, согласно пресс-службе СК РФ.

Следственное управление СК России по Республике Татарстан инициировало уголовное дело по факту хулиганских действий, предусмотренных статьей 213 УК РФ, после инцидента. 

По данным следствия, в Казани водитель не уступил дорогу женщине с ребенком на пешеходном переходе, после чего совершил на нее нападение. 

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому отчитаться о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела.

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