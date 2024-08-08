Бастрыкин поручил разобраться с делом о мошенничестве мигранта в РТ

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Россия/Мир
8 августа 2024  15:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о мошенничестве в отношении жителей Татарстана. Поводом для вмешательства главы ведомства стали публикации в социальных сетях, где рассказывается о бездействии правоохранительных органов.

Речь идет о противоправных действиях уроженца Центральной Азии, который, предположительно, с 2016 года обманывал жителей республики. Мужчина заключал договоры на строительные и ремонтные работы, получал аванс, а затем исчезал, не выполнив своих обязательств.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому возбудить уголовное дело по данному факту. Ход и результаты расследования будут доложены главе ведомства.

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Бастрыкин поручил разобраться с делом о мошенничестве мигранта в РТ