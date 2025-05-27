Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки выпускников в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента с массовой дракой выпускников в центре Казани, сообщает пресс-служба ведомства. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Республике Татарстан Валерию Липскому представить подробный отчет о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.

Конфликт произошел между группами молодых людей, некоторые из которых были с красными лентами - традиционным атрибутом выпускников. Несмотря на отсутствие официальных обращений в полицию и медицинские учреждения, в местных телеграм-каналах появились видеозаписи инцидента, вызвавшие широкий общественный резонанс.

В пресс-службе Следственного комитета подчеркнули, что ведомство тщательно изучит все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено вопросу возможного участия в драке несовершеннолетних и наличию признаков организации массовых беспорядков.

На данный момент следственные органы устанавливают всех участников конфликта и причины его возникновения.