Бастрыкин потребовал пересмотреть дело о казанской афере с мигрантом

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Республика
10 февраля 2025  17:17

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту мошенничества и, возможно, домашнего насилия в отношении жительницы Казани, совершенных иностранным гражданином.

Поводом стало освещение этой истории в СМИ, где рассказывалось об обмане, в результате которого женщина лишилась дома, машины и крупной суммы денег.

Ранее возбужденные уголовные дела, инициированные СУ СК России по Татарстану, были отменены прокуратурой. Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Татарстану Марселя Дулкарнаева возобновления расследования и предоставления детального отчета.

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