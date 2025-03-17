Бастрыкин потребовал возобновить расследование по проблеме дорог в Константиновке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и провести тщательное расследование проблем с транспортной доступностью в поселке Константиновка в Казани. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Поводом для такого решения стали многочисленные жалобы жителей поселка, опубликованные на официальной странице Следкома в социальных сетях. Жители Константиновки сообщают, что из-за неправильного межевания земельных участков грунтовые дороги оказались в частной собственности, что привело к блокированию подъезда к их домам. Это создает серьезные проблемы, включая невозможность проезда для аварийно-спасательных служб.

Александр Бастрыкин потребовал провести всестороннее и объективное расследование обстоятельств сложившейся ситуации и привлечь виновных к ответственности. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Проблема транспортной доступности в поселке Константиновка стала предметом общественного обсуждения после того, как жители начали массово жаловаться на невозможность нормального проезда к своим домам. Ситуация усугубляется тем, что блокировка дорог ставит под угрозу безопасность жителей, ограничивая доступ экстренных служб.