Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы и ребёнка в Татарстане

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Республика
8 октября 2024  15:38

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели беременной женщины в Мензелинске. Муж погибшей обвиняет врачей в некачественном оказании медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Трагедия произошла еще в декабре 2022 года. По словам мужчины, его супруга скончалась в местной больнице из-за неправильно выбранной тактики проведения операции.

Расследование уголовного дела затянулось. До сих пор не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, а виновные не привлечены к ответственности.

Житель Татарстана обратился за помощью к главе СКР через приемную «ВКонтакте». Александр Бастрыкин поручил руководству республиканского управления СК в кратчайшие сроки завершить экспертизу и расследование. Ход дела поставлен на контроль центрального аппарата ведомства.

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Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы и ребёнка в Татарстане