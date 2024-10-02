Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростков в Куюках

news_top_970_100
Республика
2 октября 2024  08:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении подростков в Татарстане. Инцидент произошел в одном из магазинов деревни Куюки Пестречинского района.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, по предварительным данным, несколько мужчин напали на подростков и нанесли им телесные повреждения. Противоправные действия нападавших были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В настоящее время ведется розыск злоумышленников, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования находится на контроле у Александра Бастрыкина.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани эксперты из 27 стран мира обсудили вопросы современного права
В Казани эксперты из 27 стран мира обсудили вопросы современного права
Челнинцу, лишившемуся пальцев на производстве, провели сложнейшую операцию в Казани
Казань заказала сладкие новогодние подарки с символикой города
Проект аналога Москва-Сити в Казани получил одобрение экспертизы
Смертельный наезд на пешехода произошел в Татарстане
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростков в Куюках
В Набережных Челнах простятся с известным хирургом-имплантологом
Из-за сбоя в метро казанцы не смогли оплатить проезд