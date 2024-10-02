Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростков в Куюках

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении подростков в Татарстане. Инцидент произошел в одном из магазинов деревни Куюки Пестречинского района.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, по предварительным данным, несколько мужчин напали на подростков и нанесли им телесные повреждения. Противоправные действия нападавших были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В настоящее время ведется розыск злоумышленников, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ход расследования находится на контроле у Александра Бастрыкина.