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Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав многодетных семей в Татарстане

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Республика
26 февраля 2025  10:09

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей в Татарстане.

Поводом стало обращение местной жительницы, получившей в 2012 году участок под строительство в районе села Каймары. Несмотря на обещания, к селу до сих пор не подведена дорога и не создана социальная инфраструктура.

Следственное управление СК РФ по Татарстану уже расследует уголовное дело по данному факту. Федеральное ведомство запросило подробную информацию о ходе расследования и его результатах.

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