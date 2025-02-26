Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав многодетных семей в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей в Татарстане.

Поводом стало обращение местной жительницы, получившей в 2012 году участок под строительство в районе села Каймары. Несмотря на обещания, к селу до сих пор не подведена дорога и не создана социальная инфраструктура.

Следственное управление СК РФ по Татарстану уже расследует уголовное дело по данному факту. Федеральное ведомство запросило подробную информацию о ходе расследования и его результатах.