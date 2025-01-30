Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления семьи в квартире в Казани

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет предоставлена информация о ходе расследования дела, связанного с отравлением семьи угарным газом в Казани. Уголовное дело уже инициировано.

Напомним, что семь человек, среди которых четверо детей, отравились угарным газом в пятиэтажном доме на улице Рихарда Зорге. В числе пострадавших - годовалый мальчик, двухлетняя девочка, семилетний мальчик и 17-летний подросток. Все они были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Считается, что инцидент мог произойти из-за неправильного использования газового оборудования.