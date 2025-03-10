Бастрыкину доложат о нападении подростков на отца и сына в Казани

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Город
10 марта 2025  10:09

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков нападает на мужчину и его несовершеннолетнего сына в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Республике Татарстан инициировали проверку. Действия подростков квалифицируются по статье «Хулиганство».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Андрею Липскому представить подробный доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах происшествия.

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