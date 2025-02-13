Бастрыкину доложат о расследовании избиения младшеклассницы в Нижнекамске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил подробный отчет о расследовании инцидента в школе Нижнекамска, произошедшего в сентябре 2024 года. Речь идет о нападении старшеклассника на ученицу младших классов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Параллельно ведется расследование дела о мошенничестве, жертвой которого стала мать пострадавшей девочки – юрист обманным путем завладел ее денежными средствами в крупном размере.

И.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Марсель Дулкарнаев лично доложит Александру Бастрыкину о ходе следствия по обоим уголовным делам.