Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о гибели новорожденного в РТ

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Республика
25 марта 2025  11:02

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели новорожденного в Арском районе Татарстана.

По информации СКР, местная жительница на протяжении трех лет добивается привлечения к ответственности медиков, которых считает виновными в смерти своего ребенка. За это время было проведено четыре судебно-медицинских экспертизы, давших противоречивые результаты. В настоящее время женщина готовится к проведению пятой экспертизы.

В отношении медицинских работников уже возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе расследования, а также потребовал от руководства судебно-экспертного центра СКР предоставить информацию о сроках проведения новой экспертизы.

Ситуация привлекла внимание после публикаций в социальных сетях, где мать погибшего ребенка подробно описывает свою многолетнюю борьбу за справедливость. В СКР подчеркивают, что расследование находится на особом контроле руководства ведомства.

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Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о гибели новорожденного в РТ