Бастрыкину лично доложат о расследовании по делу травмирования девочки в Татарстане

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Республика
11 октября 2024  08:01

Случай травмирования двухлетнего ребенка в одном из спортивных комплексов Татарстана получил широкий резонанс и находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России, сообщили в деломстве сегодня утром. 

Инцидент произошел в результате падения стола на ребенка. У девочки диагностирован перелом фаланги пальца.

По данному факту следственными органами Татарстана возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому лично доложить о ходе расследования уголовного дела.

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