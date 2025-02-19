«Батырлар. Герои Татарстана»: новая программа для участников СВО в государственном управлении

В Татарстане стартовала уникальная программа «Батырлар. Герои Татарстана», направленная на раскрытие управленческого потенциала участников специальной военной операции (СВО). Инициатором проекта выступил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Программа является региональным аналогом всероссийского проекта «Время героев», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

Цели и задачи программы

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» призвана подготовить квалифицированных руководителей из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной власти, муниципалитетах и государственных компаниях. Участники программы смогут развить лидерские качества, получить новые знания и навыки, а также пройти стажировку на государственных должностях.

Как принять участие?

Для участия в программе необходимо пройти несколько этапов отбора:

1. Регистрация – с 18 февраля открыт прием заявок на официальном сайте программы.

2. Тестирование – кандидаты пройдут тесты, направленные на оценку их управленческого потенциала.

3. Собеседование – участники напишут эссе о своих целях и пройдут собеседование с экспертами.

Обучение и стажировка

Участники, успешно прошедшие отбор, будут обучаться в Высшей школе государственного и муниципального управления при Казанском федеральном университете (КФУ). После обучения их ждет стажировка в государственных структурах, а затем – назначение на руководящие должности.

Почему это важно?

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» не только предоставляет участникам СВО возможность реализовать себя в гражданской жизни, но и способствует формированию новой управленческой элиты. Как отметил депутат Госсовета РТ Расим Баксиков, участники СВО обладают важным качеством – порядочностью, которое является основой для успешной работы на государственной службе.

Опыт федеральной программы «Время героев»

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» создана по образцу всероссийского проекта «Время героев», который уже доказал свою эффективность. Выпускники программы занимают ключевые посты в государственных структурах, включая должности в администрации Президента РФ.

Перспективы программы

К концу 2024 года ожидаются первые кадровые назначения участников программы. Руководство Татарстана также рассматривает возможность введения заочной формы обучения для тех, кто продолжает службу в зоне СВО.

Как программа поможет участникам СВО?

Участники программы смогут:

- Пройти обучение по специальной программе, направленной на развитие управленческих навыков;

- Получить консультации от опытных наставников;

- Пройти стажировку в государственных и муниципальных органах;

- Реализовать себя в системе государственного управления и других сферах.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это шанс для участников СВО внести вклад в развитие республики и страны, используя свой опыт и лидерские качества.

По материалам ИА «Татар-информ»