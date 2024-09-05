Белая мечеть в Казани готовится к открытию

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Город
5 сентября 2024  16:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Белая мечеть, возведенная из кирпича в Ново-Татарской слободе в начале XIX века, являлась одной из первых мечетей, построенных в Казани после ее завоевания Иваном Грозным. С 1928 года мечеть не действовала, ее здание использовалось не по назначению. Сегодня в торжественной обстановке старинной мечети вернули золотой полумесяц. 

 Фото: © «Татар-информ»

Реставрационные работы завершены на 90%. Специалисты восстановили исторический облик здания, укрепили фундамент, перекрытия, кровлю, установили деревянные окна. Полностью завершена реконструкция минарета, внутри которого обустроена винтовая лестница. Открытие Белой мечети для верующих ожидается уже в ближайшее время.

В церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, представители власти и общественности. Имамом возрожденной мечети назначен Фарид Салман (Хайдаров) – известный исламский деятель, автор первого в России перевода Корана на татарский язык.

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