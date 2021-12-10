Белоусов: Третья волна инфляции возможна

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что третья волна инфляции в мире не исключена: она будет связана с продовольствием и ее породит нынешняя, вторая волна. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула макроэкономический баланс, и точку равновесия пока мир не нашел…сейчас вторая волна – она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии...» – заявил Белоусов.

С одной стороны – инфляция в США 6%, а в Европе 4%, а с другой – чрезмерный долг. При этом ужесточение денежно-кредитной политики может стать причиной обвала долгового навеса. Один из вариантов выхода из ситуации – это увеличение ключевой ставки.