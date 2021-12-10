 Белоусов: Третья волна инфляции возможна
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Белоусов: Третья волна инфляции возможна

Инфляция в европе достигла 4%, в США 6%, а в РФ может достичь и 8% по данным ЦБ.

Республика
10 декабря 2021  21:10
Автор:
Елена Молчанова

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что третья волна инфляции в мире не исключена: она будет связана с продовольствием и ее породит нынешняя, вторая волна. Об этом сообщает «РИА Новости». 

«Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула макроэкономический баланс, и точку равновесия пока мир не нашел…сейчас вторая волна – она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии...» – заявил Белоусов. 

С одной стороны – инфляция в США 6%, а в Европе 4%, а с другой – чрезмерный долг. При этом ужесточение денежно-кредитной политики может стать причиной обвала долгового навеса. Один из вариантов выхода из ситуации – это увеличение ключевой ставки.  

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