Берег Волги в Казани планируют очистить от 100 га опасного канализационного ила

Татарстан раньше срока приступит к очищению от 100 га опасного канализационного ила на береге Волги. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании очистных мероприятий. Они будут проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Иловые поля казанских очистных сооружений работают еще с 1974 года, и за это время в них накопилось высокое содержание болезнетворных микроорганизмов и тяжелых металлов. Если вовремя не начать проводить очистку от канализационного ила, то это может нанести вред реке, которая является важнейшим ресурсом и индикатором здоровья окружающей среды в регионе.

«От благополучия Куйбышевского водохранилища зависит не только Казань, а сразу несколько регионов Поволжья. Для нас принципиально важно защитить источник питьевой воды с поверхностных водозаборов от рисков загрязнения. Промедление в вопросах экологии может стоить дорого», – сообщил министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков.

Также он отметил, что первыми вред от накопленного десятилетиями ила ощущают казанцы.

Работы начнутся в этом году, и пройдут вплоть до 2024 года. Стоимость всех работ оценивается в более 8,1 млрд рублей.