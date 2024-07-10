Беременная женщина и дети пострадали в ДТП с лосем под Казанью

news_top_970_100
Город
10 июля 2024  17:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В результате ДТП под Казанью, в котором участвовали грузовик, легковой автомобиль Changan и лось, пострадали беременная женщина и двое детей.

Инцидент произошел из-за того, что водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и сбил животное, выбежавшее на дорогу. Лось отлетел на встречную полосу, где Changan также столкнулся с ним и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля: 28-летняя беременная женщина и двое детей 6 и 8 лет. Они были в детских удерживающих устройствах, что помогло избежать более тяжелых последствий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Беременная женщина и дети пострадали в ДТП с лосем под Казанью
В Татарстане за разлив нефтесодержащей жидкости на полях оштрафовали компанию
На берегу Волги в Татарстане достроили мультимодальный логистический центр
В Татарстане завершен ремонт участка дороги Бугульма – Лениногорск
Движение транспорта на улице Большая Красная в Казани ограничат на 1,5 месяца
В РТ открылся первый парк альпак: пушистые обитатели покорили Зеленодольск
Новый авиарейс свяжет Казань и Ташкент
Началось благоустройство территории у Большого Чайкового озера