Беременная женщина и дети пострадали в ДТП с лосем под Казанью

В результате ДТП под Казанью, в котором участвовали грузовик, легковой автомобиль Changan и лось, пострадали беременная женщина и двое детей.

Инцидент произошел из-за того, что водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и сбил животное, выбежавшее на дорогу. Лось отлетел на встречную полосу, где Changan также столкнулся с ним и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля: 28-летняя беременная женщина и двое детей 6 и 8 лет. Они были в детских удерживающих устройствах, что помогло избежать более тяжелых последствий.