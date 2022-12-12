Бесплатная догазификация: как подать заявку и повлияет ли это на тарифы

О программе
Программу социальной газификации запустили в 2021 году. Она включает в себя бесплатное – за счет государства – строительство газопровода до земельных участков россиян и подключение зданий к газораспределительным сетям. В то же время подключение газа уже на своей территории нужно оплачивать самостоятельно.
Социальная догазификация доступна в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Газ подведут бесплатно тем, кто использует его в личных, семейных, домашних, некоммерческих целях.
Повлияет ли это на тарифы?
Для граждан ничего не изменилось: тарифы на газ не будут расти выше инфляции.
Газ подводят за счет надбавок к тарифам на его транспортировку. Эти надбавки также не распространяются на россиян.
Единый или региональный оператор программы также может привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее.
Кому подойдет программа?
Чтобы участвовать в догазификации, нужно, чтобы дом, к которому необходимо подвести газ, был в собственности.
А еще надо проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу. Это можно сделать на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru.
Как подать заявку?
Подать заявку на участие в программе можно на сайте единого оператора газификации, через «Госуслуги», а также в офисе газовых компаний или МФЦ.
К заявлению нужно приложить ситуационный план, то есть графическую схему, на которой указаны расположение планируемого к подключению объекта и границы земельного участка, и правоустанавливающие документы – например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство.
Когда подключат газ?
Сроки должны быть указаны в плане-графике догазификации, который можно найти на сайте администрации региона или на connectgas.ru.
Если дом не включен в график, сроки зависят от того, насколько далеко он находится от газораспределительной инфраструктуры. Например, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, работы займут не более 30 дней, если к участку понадобится протягивать газопровод длиной до 30 метров – не более 100 дней и так далее.
Подробнее о программе можно прочитать:
– ФЗ от 11.06.2021 № 184-ФЗ (основные положения реализации программы);
– Постановление Правительства от 13.09.2021 №1547 (правила подключения к газораспределительным сетям);
– Постановление Правительства от 30.11.2022 №2187 (последние изменения);
Также всю подробную информацию и ответ на часто задаваемые вопросы вы найдете на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru.