Бесплатная догазификация: как подать заявку и повлияет ли это на тарифы

О программе

Программу социальной газификации запустили в 2021 году. Она включает в себя бесплатное – за счет государства – строительство газопровода до земельных участков россиян и подключение зданий к газораспределительным сетям. В то же время подключение газа уже на своей территории нужно оплачивать самостоятельно.

Социальная догазификация доступна в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Газ подведут бесплатно тем, кто использует его в личных, семейных, домашних, некоммерческих целях.

Повлияет ли это на тарифы?

Для граждан ничего не изменилось: тарифы на газ не будут расти выше инфляции.

Газ подводят за счет надбавок к тарифам на его транспортировку. Эти надбавки также не распространяются на россиян.

Единый или региональный оператор программы также может привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее.

Кому подойдет программа?

Чтобы участвовать в догазификации, нужно, чтобы дом, к которому необходимо подвести газ, был в собственности.

А еще надо проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу. Это можно сделать на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru.

Как подать заявку?

Подать заявку на участие в программе можно на сайте единого оператора газификации, через «Госуслуги», а также в офисе газовых компаний или МФЦ.

К заявлению нужно приложить ситуационный план, то есть графическую схему, на которой указаны расположение планируемого к подключению объекта и границы земельного участка, и правоустанавливающие документы – например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство.

Когда подключат газ?

Сроки должны быть указаны в плане-графике догазификации, который можно найти на сайте администрации региона или на connectgas.ru.

Если дом не включен в график, сроки зависят от того, насколько далеко он находится от газораспределительной инфраструктуры. Например, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, работы займут не более 30 дней, если к участку понадобится протягивать газопровод длиной до 30 метров – не более 100 дней и так далее.