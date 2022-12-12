 Бесплатная догазификация: как подать заявку и повлияет ли это на тарифы
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Бесплатная догазификация: как подать заявку и повлияет ли это на тарифы

В ближайшее время программа догазификации изменится – станет бессрочной и ее действие распространят на медицинские и образовательные организации. О том, что это за программа и как воспользоваться предложением, – в материале «КВ».

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12 декабря 2022  07:50
Автор:
Ольга Ильина

О программе

Программу социальной газификации запустили в 2021 году. Она включает в себя бесплатное – за счет государства – строительство газопровода до земельных участков россиян и подключение зданий к газораспределительным сетям. В то же время подключение газа уже на своей территории нужно оплачивать самостоятельно.

Социальная догазификация доступна в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Газ подведут бесплатно тем, кто использует его в личных, семейных, домашних, некоммерческих целях.

Повлияет ли это на тарифы?

Для граждан ничего не изменилось: тарифы на газ не будут расти выше инфляции.

Газ подводят за счет надбавок к тарифам на его транспортировку. Эти надбавки также не распространяются на россиян.

Единый или региональный оператор программы также может привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее.

Кому подойдет программа?

Чтобы участвовать в догазификации, нужно, чтобы дом, к которому необходимо подвести газ, был в собственности.

А еще надо проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу. Это можно сделать на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru.

Как подать заявку?

Подать заявку на участие в программе можно на сайте единого оператора газификации, через «Госуслуги», а также в офисе газовых компаний или МФЦ.

К заявлению нужно приложить ситуационный план, то есть графическую схему, на которой указаны расположение планируемого к подключению объекта и границы земельного участка, и правоустанавливающие документы – например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство.

Когда подключат газ?

Сроки должны быть указаны в плане-графике догазификации, который можно найти на сайте администрации региона или на connectgas.ru.

Если дом не включен в график, сроки зависят от того, насколько далеко он находится от газораспределительной инфраструктуры. Например, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, работы займут не более 30 дней, если к участку понадобится протягивать газопровод длиной до 30 метров – не более 100 дней и так далее.

Подробнее о программе можно прочитать:

– ФЗ от 11.06.2021 № 184-ФЗ (основные положения реализации программы);

– Постановление Правительства от 13.09.2021 №1547 (правила подключения к газораспределительным сетям);

– Постановление Правительства от 30.11.2022 №2187 (последние изменения);

Также всю подробную информацию и ответ на часто задаваемые вопросы вы найдете на сайте Единого оператора газификации – connectgas.ru.

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