Бесплатная юридическая помощь и паспорт вместо полиса ОМС: какие законы вступают в силу в декабре

Открытость госорганов

С 1 декабря госорганы, органы местного самоуправления будут обязаны вести свои странички в отечественных соцсетях — «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Как отметили в Госдуме РФ, закон позволит получать правдивую информацию из «первых рук»

Встать на налоговый учет можно будет онлайн

С 1 декабря россияне смогут становиться на учет в налоговую через «Госуслуги». Изменения дадут право подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой.

Новый закон об иноагентах

С 1 декабря реестр иноагентов будет единым. Иноагентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность несовершеннолетним.

«Если эти решения не принять, понятно: государства не будет», — говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Паспорт вместо полиса ОМС

С 1 декабря при обращении за медпомощью можно будет предоставить как полис ОМС, так и паспорт.

Как рассказали в Госдуме, это избавит людей от лишних бюрократических процедур. Государство само будет осуществлять документооборот с медорганизациями и страховыми компаниями.

Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу

Со 2 декабря у жителей страны появится привилегия на зачисление приемных детей в те же школу или детский сад, в которых уже обучаются дети из их семьи.

Поддержка малого бизнеса

Если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова господдержку предприятия смогут получить через год, а не через три.

Компенсации туристам

Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года так и не состоялась до 31 декабря 2022 года, турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги.

Бесплатная юрпомощь

С 26 декабря расширятся полномочия Минюста РФ по мониторингу бесплатной юрпомощи. Участники системы будут должны отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение качества услуг.