Бесплатные консультации психологов пройдут в парках Казани

В августе жители Казани смогут получить бесплатную психологическую помощь на открытом воздухе. Специалисты проведут серию встреч в популярных зонах отдыха – на бульваре «Ак Чәчәкләр» и в парке «Черное озеро».

Ближайшие мероприятия:

7 августа в 18:30 (бульвар «Ак Чәчәкләр») – лекция о природе тревоги и способах её преодоления;

10 августа в 17:00 (парк «Черное озеро») – обсуждение влияния культурных традиций на формирование зависимостей;

21 августа в 18:30 (бульвар «Ак Чәчәкләр») – разбор взаимосвязи соцсетей и самооценки;

24 августа в 17:00 (парк «Черное озеро») – анализ психологических причин ностальгии по прошлому.

Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.