Бесплатные консультации психологов пройдут в парках Казани

news_top_970_100
Город
6 августа 2025  12:13

В августе жители Казани смогут получить бесплатную психологическую помощь на открытом воздухе. Специалисты проведут серию встреч в популярных зонах отдыха – на бульваре «Ак Чәчәкләр» и в парке «Черное озеро».

Ближайшие мероприятия:

7 августа в 18:30 (бульвар «Ак Чәчәкләр») – лекция о природе тревоги и способах её преодоления;

10 августа в 17:00 (парк «Черное озеро») – обсуждение влияния культурных традиций на формирование зависимостей;

21 августа в 18:30 (бульвар «Ак Чәчәкләр») – разбор взаимосвязи соцсетей и самооценки;

24 августа в 17:00 (парк «Черное озеро») – анализ психологических причин ностальгии по прошлому.

Участие бесплатное, предварительная запись не требуется. 

news_right_column_240_400
Новости
Национальной библиотеке РТ передали в дар коллекцию книг об Абае Кунанбаеве
Раис РТ передал 57 новых школьных автобусов 20 районам республики
В РТ осудили предпринимателя за хищение 306 млн рублей при ремонте спецтехники
Бесплатные консультации психологов пройдут в парках Казани
Трамвай сошел с рельсов в Казани на Серова, движение на трех маршрутах остановлено
Любовь Авдонина: В РТ с 2023 года зафиксировано 4 случая заражения бруцеллёзом
Татары уезжали в Сибирь
Почему инвесторы не спешат в Лаишево?
Почему инвесторы не спешат в Лаишево?