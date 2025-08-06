Бесплатные консультации психологов пройдут в парках Казани

В августе жители Казани смогут получить бесплатную психологическую помощь на открытом воздухе. Специалисты проведут серию встреч в популярных зонах отдыха – на бульваре «Ак Чәчәкләр» и в парке «Черное озеро».
Ближайшие мероприятия:
7 августа в 18:30 (бульвар «Ак Чәчәкләр») – лекция о природе тревоги и способах её преодоления;
10 августа в 17:00 (парк «Черное озеро») – обсуждение влияния культурных традиций на формирование зависимостей;
21 августа в 18:30 (бульвар «Ак Чәчәкләр») – разбор взаимосвязи соцсетей и самооценки;
24 августа в 17:00 (парк «Черное озеро») – анализ психологических причин ностальгии по прошлому.
Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.