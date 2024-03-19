Бесплатные трансферные спецрейсы электричек организуют для мусульман на XII Республиканский ифтар

Через 10 дней в «Казань Экспо» развернется масштабное событие для мусульманского сообщества Татарстана. Площадка примет 12 тысяч верующих.

В казанской мэрии рассказали, что получить электронный билет на XII Республиканский ифтар можно, обратившись в мечети или мухтасибаты Татарстана. Ифтар состоится 29 марта.

Участникам подарят экземпляры специального тиража обновленного издания Корана «Казан басмасы». До начала разговения в «Казань Экспо» будет организована культурная программа и халяль-маркет.

Добраться до места проведения ифтара можно будет на спецрейсах при придъявлении билета на мероприятие.

Так, первый поезд «Казан-Пасс» – «Международный аэропорт Казань» стартует в 14:40, затем повторится в 16:00. Обратно можно будет уехать в 19:45 на поезде «Международный аэропорт Казань» – «Казан-Пасс». Парковка для водителей на личном транспорте также будет бесплатной.