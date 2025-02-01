Бесплатные тренировки для собак проведут в Казани

Жителей Казани приглашают на бесплатные занятия по дрессировке собак с профессиональным специалистом. Во время уроков участники смогут узнать, как помочь своим питомцам лучше адаптироваться к окружающей среде, обучить их выполнять команды и находить предметы.

Первое занятие пройдет 2 февраля в 15:00 в парке им. Горького, где владельцы смогут встретиться со своими щенками.

Следующие уроки продолжатся 9 февраля в 15:00 в парке у ЖК «Весна», где будет акцент на методе ноузворка. Третья встреча также состоится в 15:00 в парке «Комсомолец» на специальной площадке для выгула собак.

Важно отметить, что участие в тренировках допускается только для щенков старше 3,5 месяцев, которые прошли вакцинацию, карантин и обработку от паразитов.