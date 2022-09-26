Бесплатные выставки и концерты организуют в Казани в Декаду пожилых людей

Учреждения культуры Казани организуют в Декаду пожилых людей бесплатные концерты, выставки, показ мод и т.п. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

По ее словам, в период с 1 по 10 октября для всех пенсионеров города будут действовать льготы. Так, бесплатное посещение для пожилых будет организовано в муниципальных музеях города. В частности, посетить можно будет музей В.П.Аксенова, музей К.Васильева, галерею-студия И.Зарипова, музей А.Мазитова и Б.Урманче.

Нацмузей РТ представит для пожилых посетителей бесплатную программу «Судьбы прекрасные мгновенья».

Также с 1 октября по пенсионному удостоверению бесплатно можно будет посетить казанский зооботсад.

В этот же период в честь золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни различные мероприяти состоятся в районных отделах ЗАГС.

Бесплатные концерты пенсионеры смогут посетить 4 октября. Они состояться на следующих площадках: культурный центр «Чулпан», культурный центр «Сайдаш», КДК им.Ленина и культурный центр «Московский».

С 1 октября в городе начнется прием заявок на участие в проекте «Подиум зрелой красоты». Подробности можно узнать по телефону: +7(906)113-32-36.