Бесплатные юридические консультации ко Дню Победы в Казани

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Республика
29 апреля 2025  10:20

30 апреля с 09:30 до 12:30 в Доме дружбы народов Татарстана (ул. Павлюхина, 57) пройдет бесплатная юридическая приемная для жителей республики. Мероприятие организовано Министерством юстиции РТ при поддержке профильных ведомств.

На вопросы граждан ответят специалисты прокуратуры, федеральных и республиканских органов власти, представители Государственного юридического бюро, а также практикующие адвокаты и нотариусы. Консультации будут доступны по широкому кругу тем, включая трудовые споры, пенсионные вопросы, социальные льготы и проблемы исполнительного производства.

Особый приоритет получат ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военнослужащие СВО и члены их семей. Предварительная запись не требуется - помощь окажут всем обратившимся в порядке живой очереди.

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