Бесправная езда в Казани привела к гибели 18-летней девушки

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Город
15 февраля 2025  16:27

Вчера, 14 февраля,на улице Чистопольской в Казани произошло серьезное ДТП.

19-летняя девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ-2114 без водительского удостоверения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Kia K5, за рулем которого находился 44-летний житель Казани.

В результате аварии пострадали водитель "ВАЗ-2114" и четверо ее пассажиров. Все они были госпитализированы. Сегодня стало известно о смерти 18-летней пассажирки "ВАЗ-2114".

В отношении водителя возбуждено административное дело.

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Бесправная езда в Казани привела к гибели 18-летней девушки
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