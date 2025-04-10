«Бессмертный полк» пройдет в учебных заведениях по всей России

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Россия/Мир
10 апреля 2025  15:50

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что акция «Бессмертный полк» в этом году охватит все школы и колледжи страны. В зависимости от эпидемиологической обстановки мероприятия пройдут как в традиционном шествии, так и в альтернативных форматах, сообщает РИА Новости.

«В прошлом году к акции присоединились 10 миллионов учащихся. Ожидаем, что в этом году участников станет еще больше», – отметил министр.

Инициатива направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи.

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«Бессмертный полк» пройдет в учебных заведениях по всей России
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