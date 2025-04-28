«Бессмертный полк» в Казани пройдет очно 9 мая

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Город
28 апреля 2025  11:11

В этом году шествие «Бессмертного полка» в Казани состоится в традиционном формате. Колонна начнет движение в 15:00 от перекрестка улиц Карла Маркса и Толстого, а сбор участников стартует с 12:00. Маршрут пройдет по центральным улицам города.

Празднование Дня Победы начнется с возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В Парке Победы запланированы торжественные церемонии у Вечного огня и мемориалов. На Площади Тысячелетия пройдет парад войск с участием современной бронетехники, включая танки Т-90М и легендарный Т-34.

Горожан ждет насыщенная программа: интерактивный музей на Баумана, выступления творческих коллективов, парад старшеклассников и гала-концерт в Парке Победы. Впервые за два года акция пройдет вживую, что позволит казанцам вместе почтить память героев.

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