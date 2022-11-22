 «Без вашей помощи мы бы не справились»: жители Лисичанска поблагодарили Казань
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«Без вашей помощи мы бы не справились»: жители Лисичанска поблагодарили Казань

В опубликованном видео можно увидеть полуразрушенное состояние города, который сейчас восстанавливают.

Город
22 ноября 2022  09:16
Автор:
Ольга Ильина

Мэрия столицы РТ в своем Telegram-канале опубликовала видео, где жители Лисичанска поблагодарили казанцев за оказанную помощь.

«Дорогие земляки, дорогие казанцы! Спасибо за ту помощь, которую вы оказываете городу Лисичанску. Благодаря вашей поддержке мы пытаемся восстановить этот город. Еще раз большое спасибо всем неравнодушным казанцам, организациям, которые не перестают сюда доставлять гуманитарные грузы», - рассказал в видео местный житель.

На кадрах можно увидеть состояние сегодняшнего Лисичанска и как сильно город нуждается в восстановлении. «Казань, ее предприятия и жители сразу же пришли на помощь – и за это лисичане передают нам слова благодарности», - рассказали в пресс-службе мэрии.

«Казанцы, большое спасибо от лисичан за оказываемую нам постоянную помощь. Нам очень сложно, и без вашей помощи мы просто бы не справились. Передаю благодарность от всех жителей», - сказала другая местная жительница.

 

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