Безопасная Пасха: рекомендации МЧС Татарстана

В преддверии празднования Пасхи Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнём:

При зажигании свечей в храмах рекомендуется закатывать рукава одежды и использовать защитную бумагу, чтобы избежать попадания горячего воска на кожу. Женщинам следует подвязывать платки и убирать длинные волосы. В домашних условиях запрещается оставлять без присмотра зажжённые свечи. Следует размещать их на устойчивых поверхностях вдали от легковоспламеняющихся предметов (штор, скатертей, одежды). Особое внимание необходимо уделить хранению источников огня – спички и зажигалки должны находиться в местах, недоступных для детей.

Соблюдение этих простых правил поможет провести праздничные дни безопасно и избежать пожароопасных ситуаций. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.