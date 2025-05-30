Безопасное купание в Казани обеспечат на четырех пляжах

Иначе говоря, купаться можно все лето. Впрочем, уже сейчас в разгар дня температура воздуха стремится к 30, и некоторые граждане начинают потихоньку окунаться в воду. Гаязова не рекомендует это делать, потому что пока температура воды достигла только 15 - 16 градусов. А приемлемая для организма температура для вхождения в воду - около 20 градусов. Для детей она и того выше - от 23 градусов. Такая рекомендация может спасти если не жизнь, то здоровье.

С 1 июня на некоторых водных объектах начнут работу сводные мобильные патрульные группы. Для тех, кто не в курсе, это отряд из представителей разных ведомств и организаций: чиновники муниципалитетов, местного самоуправления, сотрудники ГУ МЧС России по РТ, МВД по РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, ОСВОД РТ. Каждый участник группы будет выполнять свою работу. Учитывая присутствие там силовиков, без штрафов для нарушителей порядка не обойдется. Кстати, купание вне разрешенных мест может обойтись татарстанцу в сумму 1000 - 1500 рублей.

По поводу разрешенных мест Регина Гаязова просветила, что в ГИМС поставлено на учет 54 пляжа, включая четыре новых: в Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске и поселке Мещеряково Буинского района. Это и есть те места, где купаться разрешено.

Что касается непосредственно Казани, то на данный момент поданы заявки на открытие четырех пляжей: у озер Комсомольское, Большое Лебяжье, Глубокое, а также «Нижнее Заречье» на Казанке. Вместе с тем, отметила спикер, посты спасателей будут находиться и в других местах массового купания людей. Например, у озера парка Победы, на пляже «Локомотив» и у озера Изумрудное.

Сейчас проводятся работы по подготовке к открытию пляжей. Что же требует МЧС от подавших заявки? Сотрудники ведомства проверяют качество очистки дна, оборудование детской зоны (там глубина не должна превышать метра), наличие буйков, пологого спуска в воду, пункта спасателей, а также средств спасения (кругов) через каждые 50 метров территории. Вот практически и все.

Чистоту самого пляжа МЧС не контролирует, как и своевременность вывоза накопившегося мусора, это не его функция. Заметим, что дно водоема, примыкающего к пляжу, очищается всего один раз - накануне открытия сезона. А загрязняется несознательными гражданами в течение всего сезона. Это создает определенные риски для купающихся. Хочется, чтобы и дно у кромки пляжа очищалось регулярно.

Регина Гаязова напомнила главное правило поведения на пляже - не заплывать за буйки. Кроме того, не следует лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения и купаться в темное время суток, ведь даже на официальных пляжах спасатели работают только днем.