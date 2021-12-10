Биатлон 21/22 | Кто является фаворитом нового сезона по биатлону

Для российских поклонников спорта биатлон является одной из самых любимых зимних спортивных дисциплин. Забеги часто показывают по ТВ, о происходящем на гоночных трассах рассказывает известный на всю страну комментатор. Всё это только позволяет расширять целевую аудиторию. Уже стартовал новый сезон, который пройдёт с конца ноября до второй половины марта. Кубок Мира по биатлону уже в самом разгаре, и в нём, естественно, участвуют российские спортсмены. Поэтому все поклонники данного вида спорта не только смотрят прямые трансляции, но и делают ставки. Если вы также относитесь к их числу, то рекомендуем регистрироваться только в проверенных БК. Выбрать хорошего букмекера помогут как рекомендации, так и отзывы о БК от уже действующих пользователей. Но, а пока, поговорим о том, кто является фаворитом Кубка Мира и чего ждать от россиян.



Норвежцы снова на пьедестале?



Прошлый сезон прошёл полностью под диктовку норвежских спортсменов. В топ-5 расположились 4 биатлониста из Норвегии. Потрясающие результаты, виду которых гегемонии норвежцев ждут и в этом году.



Скорее всего, основная борьба за лидерство снова развернётся между Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. Однако, пока неясно, насколько ожесточённой она окажется. Ведь у Бё перед началом текущего сезона была простуда, а от Легрейда эксперты ожидают небольшого спада после невероятных результатов прошлого года.

Кроме того, за лидирующие позиции должен побороться и Тарьей Бё, который вернулся в элиту биатлона в прошлом году. Но опять же, летом у биатлониста было сотрясение мозга, ввиду чего выиграть золото он сможет вряд ли. Ведь была пропущена почти половина подготовки к Кубку Мира.



Последователи Фуркада



К числу фаворитов эксперты относят и французских спортсменов, которые после ухода Мартена Фуркада продолжают демонстрировать хорошие результаты. В особенности выделяется Кентен Фийон Майе. В течение трёх сезонов ему удаётся сохранять за собой третью позицию в общем зачёте Кубка Мира. Не менее интересно будет наблюдать и за выступлениями Эмильена Жаклена. Конечно, он не может похвастаться такой стабильностью, как Кентен, но он максимально меток в стрельбе и уже в течение двух сезонов держится в элите, пытаясь на равных конкурировать с лидерами.



Чего ждать от России?



К сожалению, российские биатлонисты не относятся к фаворитам стартовавшего сезона. Оказаться в ТОП-3 для россиян будет сродни достижению. Однако, это, скорее всего, станет для нас нереальной задачей. Ведь среди соперников очень много достойных, более именитых и мастеровитых биатлонистов.



Поэтому эксперты пророчат России попадание не более чем в ТОП-10 тотала. Конечно, есть в нашей сборной личности, которые могут блеснуть. Речь идёт про Александра Логинова и Эдуарда Лаптова, которые в прошлом сезоне показывали неплохие результаты. Но тогда среди противников были белорусы, болгары, австрийцы и американцы. Сейчас же соперники куда сильнее. Поэтому в тройке лидеров наших спортсменов аналитики и букмекерские конторы не видят. Но, а как оно будет на самом деле, узнаем уже по ходу текущего сезона.