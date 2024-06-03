Билеты на финалы семи видов спорта Игр БРИКС раскуплены

Билеты на финалы семи видов спорта на Играх БРИКС в Казани раскуплены за 10 дней до начала мероприятия. Болельщики проявили высокий интерес к таким видам спорта, как бадминтон, бокс, настольный теннис, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная и художественная гимнастика.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что билеты на семь финалов были распроданы еще за две недели до начала Игр, и ситуация напоминает успех предыдущих Игр Будущего, которые прошли в Казани в феврале-марте этого года. Тогда билеты на финалы в дисциплинах «Битва Роботов» и турнире по Dota 2 были распроданы за две недели до старта.

Организаторы предоставили болельщикам путеводитель по билетной программе Игр БРИКС 2024 с полной информацией о спортивной программе, сервисах и советах. Билеты на Игры БРИКС 2024 в Казани можно купить на официальном сайте мероприятия или на сайте партнера турнира kassir.ru.