Билеты на турнир по Dota 2, который пройдет в Казани, раскупили за минуты

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Город
2 февраля 2024  15:20
Автор:
Виктория Осинина

Все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдет в рамках «Игр Будущего», раскупили за 5 минут с момента старта продаж, сообщает пресс-центр турнира.

Соревнования по YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + Суперфинал) пройдут в «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля. На турнир заявятся 16 команд со всего мира.

На соревновании проверят навыки спортсменов в игре Dota 2, а финалисты пройдут суперфинал, чтобы показать свои физические навыки. Призовой фонд Dota 2 составит 1 млн долларов, а суперфинала — 50 тыс. долларов.

При этом зрители активно раскупают и билеты на другие фиджитал-дисциплины. Напомним, что их цифровая часть состоит из популярных в мире киберспорта игр — MLBB, CS2, «Мир танков» и Standoff2. Почти не осталось билетов и на «Битву Роботов», которую организуют в цирке Казани 24-26 февраля.

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