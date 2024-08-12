Билялетдинов: «Болельщики Ак Барса — лучшие, приятно, что не забыли»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов обратился с тёплыми словами к болельщикам «Ак Барса» после ухода с поста главного тренера казанского клуба. Сегодня команда играет с «Куньлунем» в Мытищах. Экс-тренер пообщался с хоккеистами и дал интервью, в котором не забыл и о фанатах клуба.

«Очень приятно, что болельщики меня не забыли, помнят. Хотел бы передать им большой привет», — сказал он. «Я всегда вас уважал, любил, вы самые лучшие. Всего вам самого хорошего. Будем болеть за нашу команду! »

Напомним, что Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» по окончании прошлого сезона.