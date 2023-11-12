Бизнес-леди в Татарстане научат особенностям экспорта

Участницам программы предстоит пройти 12 тематических блоков, включающих разбор кейсов и получение удостоверения о повышении квалификации. Обучение охватывает такие аспекты, как жизненный цикл предпринимателя, налогообложение, бухгалтерский учет, финансовое планирование и анализ, работа с банками, меры поддержки предпринимательства на этапе до экспорта, готовность к экспорту, особенности налогообложения и дополнительные задачи бухгалтера при экспорте, финансовое планирование при экспорте, источники финансирования для экспортеров и импортеров и финансовая поддержка экспортеров.

Организатором обучающей программы является Министерство экономического развития Республики Татарстан. В рамках данного проекта принять участие могут индивидуальные предприниматели, руководители, собственники и лица, принимающие решения в компании.

Для участия необходимо заполнить анкету на ссылке.