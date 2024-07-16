Бизнес на ирисках и конфеты из сыра с креветкой: как прошел гастрофестиваль «Вкусная Казань»

В эти выходные, 13 и 14 июля, у центра семьи «Казан» прошел гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Кухни разных народов, мастер-классы, игры, аттракционы, вечерние кинопоказы… Ставший уже традиционным для столицы РТ фестиваль предложил гостям много активностей. Корреспонденты «КВ» посетили первый день мероприятия.

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала журналистам, что в этом году фестиваль проводится в десятый раз, в нем более сотни участников не только из Казани и Татарстана, но и из других городов, к примеру, Москвы, Ульяновска, Кирова, Ижевска. За десять лет фестиваль посетили более 365 тысяч гостей.

На площадке у центра семьи в эту субботу яблоку было негде упасть! Посетители активно пробовали различные блюда, участвовали в мастер-классах, слушали лекции, а участники-кулинары любезно созывали гостей и щедро давали пробовать свои угощения. Концепцией этого года стал «семейный пикник». Перед центральной сценой фестиваля можно было найти пледы, мягкие пуфы, столы и лежаки, чтобы с комфортом расположиться семьей. И действительно, среди гостей было очень много родителей с детьми, даже совсем маленькими.

С удовольствием корреспондент побеседовала с семейной парой из Казани Ильдаром и Бернарой, которые вот уже несколько лет делают ириски. Конфетки имеют оригинальное сочетание вкусов, к примеру, есть ириска со вкусом татарского чая, кофе-ликера, чили и апельсина, маракуйи. Лично мне больше пришлась по вкусу ириска с солью.

- Как все началось? - вспоминает Ильдар. - Супруга ушла в декрет и решила попробовать себя в кондитерском деле.

Сначала были тортики, а потом это ей надоело. Зефирки попробовала делать. Дело пошло. Но срок годности у них небольшой, к тому же много коробок с зефирками сложно куда-то отвозить - они объемные. Тогда Бернара подумала об ирисках. Они небольшие, срок годности и условия хранения позволяют ездить с ними по разным городам и отправлять их по всей России. В Татарстане никто ирисками не занимается, а если кто и пробует, потом бросает, поэтому конкурентов у нас пока нет.

- Это ваш дополнительный заработок? - уточняю.

- Нет, единственный, мы только ирисками занимаемся, - ответил мужчина. - Прибыль у нас каждый месяц разная, иногда ее вообще не бывает (Смеется. - Прим. автора). Двое детей, дом, который ветшает, кредиты растут…

- Но зато вы, наверное, счастливы? Весело живете, ездите по разным городам.

- Это в точку, - улыбается мой собеседник. - Скоро на другой фестиваль поедем. Это всегда интересно. Хоть мы и стоим на месте в своем павильончике, но наблюдаем за происходящим.

Повар из самарского кафе Василий Степанов варил пельмени прямо на фестивале. Аромат этого блюда ни с чем не сравнится!

- Мне 25 лет, и лет с 11 я готовлю еду, - сказал Василий. - Отец всю жизнь работал поваром. Вот и я решил пойти по его стопам. В нашем кафе мы делаем пельмени из фермерского мяса. Привезли их сюда, чтобы казанцев накормить.

В вашем городе я впервые, он мне очень понравился. И люди добрые и интересные.

Максим Нефедов из Самары готовил чай в самоваре. Листья - китайские, самовар - русский. Очередь за чаем стояла большая!

Екатерина Зуйкова, заведующая производством татарстанской компании, которая выращивает и готовит улиток, рассказала, что они поставляют свою продукцию в местные рестораны и пока что конкурентов не имеют.

Виталий из Суздаля продавал различные сладости, в том числе конфеты из сыра. Мужчина работает в компании, где их изготавливают. Что касается сырных конфет, то они прекрасны! В составе чувствуется пармезан. Вкус, как сказал сам Виталий, яркий, выраженный и солнечный. Не зря его столик окружили люди, которые наперебой задавали вопросы. Продукция тут необычная. А вы как бы отреагировали, к примеру, на предложение попробовать сырную конфету с креветкой?

Еще на фестивале были представлены изделия ручной работы - сумки, посуда, свечи, украшения… К одному такому столику подошла корреспондент «КВ».

- Мы три сестры - двоюродные и троюродные, - рассказала одна из участниц, показывая на двух своих спутниц. - Меня зовут Алсу, а это Амина и Луиза. Мы с Аминой еще и многодетные мамы, у нас по трое детей. А Луиза недавно вышла замуж, но, думаю, от нас не отстанет. Сестры делают свечи, а я занимаюсь украшениями, именно в декрете самостоятельно и изучила это дело. Родом я из Альметьевска, но мы с мужем жили несколько лет в Москве. Недавно вернулись в Казань. Я патриот России и Татарстана, поэтому некоторые мои украшения с флагами РФ или нашей республики. Занимаюсь украшениями больше восьми лет, в последние два года немного отошла от этого. Но ради фестиваля решила вспомнить былое!

Среди посетителей были и казанцы, которые ежегодно посещают фестиваль, а также гости столицы РТ. Сестры-двойняшки Эльвира и Лиля из Казани пришли вместе с мужьями и детьми. Девушки признались, что каждый год здесь покупают блюда мексиканской кухни и бургеры. Очаровательная жительница Казани в татарском национальном костюме по имени Залифа пришла с двумя внуками. Такой компанией они тоже ходят на фестиваль ежегодно. Дети предпочитают гонконгские вафли и мороженое, а их бабушка пробует каждый раз что-то новое.

- Родители их всегда на работе, даже в выходные, - улыбнулась женщина. - А мы пошли отдыхать, гулять.

Прогуливались здесь и гости из Иркутска, которые в Казани находятся в командировке. О фестивале они узнали по объявлению в гостинице.

- В Казани мы первый раз и уже весь город ваш обошли, - сказала девушка. - Повезло и с фестивалем. Вот ждем, когда приготовят наш заказ.

Однозначно, фестиваль имеет успех не только у казанцев, но и у гостей столицы. Здесь каждый может найти себе занятия, развлечения и еду на свой вкус и по душе.