Бизнесмена из Балтасинского района заставили выплатить штраф за загрязнение воздуха

Балтасинского предпринимателя привлекли к ответственности за загрязнение воздуха. Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в работе местной котельной.

Как оказалось, её владелец, индивидуальный предприниматель, не осуществлял положенный производственный контроль за уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу. Не был разработан и согласован с надзорными органами план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В результате прокурор района возбудил в отношении предпринимателя административное дело по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований). Материалы проверки также направлены в Министерство экологии Татарстана.