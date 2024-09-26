Бизнесмена из Балтасинского района заставили выплатить штраф за загрязнение воздуха

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Республика
26 сентября 2024  15:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Балтасинского предпринимателя привлекли к ответственности за загрязнение воздуха. Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в работе местной котельной.

Как оказалось, её владелец, индивидуальный предприниматель, не осуществлял положенный производственный контроль за уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу. Не был разработан и согласован с надзорными органами план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В результате прокурор района возбудил в отношении предпринимателя административное дело по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований). Материалы проверки также направлены в Министерство экологии Татарстана.

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Бизнесмена из Балтасинского района заставили выплатить штраф за загрязнение воздуха
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