Бизнесменов, чиновников и руководителей вузов Татарстана приглашают на всероссийский форум

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Республика
28 марта 2024  18:06
Автор:
Эндже Гарафиева

26 апреля на площадке «Цифрового делового пространства» пройдет Всероссийский отраслевой форум «Престиж профессии». К участию призывают татарстанцев — представителей органов власти, руководство средне-специальных и высших учебных заведений, представителей бизнес-сообществ и др.

Очно будут приглашены больше полутысячи человек из 89 регионов России, также доступна онлайн-трансляция.

В программу форума включены мастер-классы, выставки, пленарное заседание, тематические блоки.

Сайт форума – www.prestigeprofi.ru.

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