Бизнесу расскажут о брендах и увеличении продаж

Министерство экономики РТ и Центр «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляют распределение цифровых сертификатов с доступом к бесплатным образовательным программам для представителей МСБ. Всего в Татарстане предприниматели получат 100 таких сертификатов. Они дают право на выбор одного из трех образовательных курсов. На курсе «Личный бренд» слушатели смогут создать собственный бренд, узнать способы монетизации имени. Курс «Генератор клиентов» направлен на то, чтобы научить предпринимателей привлечению клиентов даже в условиях спада рынка, предоставляя инновационные стратегии и подходы к привлечению новых клиентов и удержанию имеющейся аудитории. Курс «Машина продаж» позволит предпринимателям построить свою надежную систему продаж и сделать свой бизнес устойчивым к эпизодическим кризисам и экономическим колебаниям.

Воспользоваться данной программой может любой предприниматель. Для этого надо до 1 декабря подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», выбрав услугу «Предоставление бесплатного доступа к обучающим курсам по вопросам ведения бизнеса».

Все курсы будут доступны в онлайн-формате, а спикерами выступят действующие бизнесмены, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Как отметила первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ — руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова, «мы готовы моментально реагировать на вызовы для бизнеса – интегрируем новые услуги, организуем консультационную помощь, запускаем новые площадки для информирования тех, кто ведёт своё дело в регионе. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом и в случае с выдачей ста электронных сертификатов на дополнительное образование – сейчас мы работаем над новыми форматами, темами и коллаборациями».

Национальные проекты реализуются в России по инициативе и поручению президента страны Владимира Путина.