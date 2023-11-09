Благодаря меценату в Казани скоро откроется новая мечеть

Разия Исмагиловна Еникеева - заслуженный деятель искусств Татарстана и член Союза композиторов России. Не многие слышали об еще одной ипостаси нашей героини - благотворительности. За свой счет Еникеева построила уже три мечети.

Первая была построена в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района. Причем место ее строительства определилось при случайной встрече Разии Исмагиловны с тогдашним главой администрации Зеленодольского района Александром Тыгином.

Вторую мечеть «Рустам» Еникеева строила уже на своем земельном участке в Казани. Точнее говоря, на улице Хороводной. Почему именно там? Разия апа считает, что именно в этом микрорайоне города не хватает мечетей. Большинство мечетей в центре Казани по пятницам бывают переполнены, и кому-то удобнее добираться сюда. Вместимость мечети на Хороводной - около 200 человек. Этого явно мало, так как во время мусульманских праздников число молящихся достигает 400 человек.

И вот совсем недавно в казанском поселке Левченко появилась новая мечеть «Сулейман». Эта окраина города была обделена храмами. Правда, на этом же месте раньше стояла старая мечеть, но она давно уже находилась в полуразрушенном состоянии.

С подачи мухтасиба Кировского и Московского районов Илдара хазрата Баязитова на месте старой мечети и была построена новая.

Совсем скоро, на 16 ноября, назначено официальное открытие мечети. Хотя она уже давно на 100% готова к приему верующих, в чем лично убедился корреспондент «КВ».

Автором проекта стал архитектор Искандер Еникеев. Он же контролировал и весь цикл строительства. Здесь повсюду преобладает белый цвет - и снаружи, и в интерьере. Мечеть очень красива и заметно выделяется на фоне соседствующих серых зданий. Кажется, что это самое светлое здание в микрорайоне. Наверно, так и должен выглядеть храм - местом, где земная красота соединяется с духовной.

Сюда уже приезжал мэр Казани Ильсур Метшин. Он, в свою очередь, сделал подарок от города - распорядился заасфальтировать подъезд к мечети и сделать стоянку непосредственно около нее.

Войдя в мечеть, посетители попадают в холл, в центре которого находится небольшой фонтан, а верх холла украшен балюстрадой.

Большой молельный зал рассчитан примерно на 300 молящихся одновременно. На втором этаже мечети расположен отдельный зал для женщин. В правом крыле мечети находятся различные кабинеты, тахарат-ханэ. А также двухэтажное медресе, где есть все необходимое для обучения и проживания примерно 40 мальчиков от 10 - 11 лет: спальни, оборудованные учебные классы, столовая, душевые. На первом этаже находится Центр изучения Корана и ислама.

Остался самый важный вопрос: зачем Еникеева строит мечети? Ведь можно просто наслаждаться жизнью. Сама Разия Исмагиловна отвечает на этот вопрос скромно: при жизни ее супруг Рустам Масгутович Латыпов в разговоре неоднократно высказывал желание построить мечеть. Но, думается, фактор высокой культуры тоже сыграл свою немаловажную роль.