Благодаря сработке пожарного извещателя в Татарстане спаслась из пожара пожилая пара

Пожар произошел в Лаишевском районе в селе Караишево на ул. Пионерская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Загорелись вещи в хозяйственной постройке, вплотную пристроенной к одноэтажному бревенчатому жилому дому. В 2022 году глава сельского поселения безвозмездно установил в доме автономные дымовые пожарные извещатели, которые сработали на дым громким звуковым сигналом и благодаря их сработке самостоятельно эвакуировались из дома инвалид I группы 1941 года рождения и его жена 1945 года рождения. Обошлось без пострадавших.

По предварительной версии пожар произошел от электрической плитки, установленной для обогрева.

Всего за 8 лет действия республиканской программы установлены свыше 420 тысяч АДПИ более чем в 141 тысяче домовладений жителей республики. Благодаря сработке извещателей спасены жизни 277 татарстанцев, в том числе 85 детей.