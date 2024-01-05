Благодаря сработке пожарного извещателя в Татарстане спаслась из пожара пожилая пара

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Республика
5 января 2024  19:02
Автор:
Виктория Осинина

Пожар произошел в Лаишевском районе в селе Караишево на ул. Пионерская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Загорелись вещи в хозяйственной постройке, вплотную пристроенной к одноэтажному бревенчатому жилому дому. В 2022 году глава сельского поселения безвозмездно установил в доме автономные дымовые пожарные извещатели, которые сработали на дым громким звуковым сигналом и благодаря их сработке самостоятельно эвакуировались из дома инвалид I группы 1941 года рождения и его жена 1945 года рождения. Обошлось без пострадавших.

По предварительной версии пожар произошел от электрической плитки, установленной для обогрева.

Всего за 8 лет действия республиканской программы установлены свыше 420 тысяч АДПИ более чем в 141 тысяче домовладений жителей республики. Благодаря сработке извещателей спасены жизни 277 татарстанцев, в том числе 85 детей.

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