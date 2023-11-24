Благотворительный концерт в Казани поддержит бойцов СВО и их семьи

На сцену выйдут более 500 артистов, включая выпускников института культуры разных лет, обладателей Гран-при фестиваля «Наше время - Безнен заман» ГБУ «Безопасность дорожного движения», а также народных и заслуженных артистов России и Республики Татарстан, таких как Винер Ганеев, Эмиль Талипов, Раяз Фасихов, Лилия Муллагалиева, Ильнар Миранов, Вадим Захаров, Айнур Муратов и Алина Шарипзянова. Концерт пройдет при поддержке Салавата Фахретдинова - певца, исполнителя татарской эстрады, народного артиста РТ и РФ.